Ex-braço direito de Edir Macedo, bispo Romualdo Panceiro declara apoio a Lula: 'é de Deus'

247 - Ex-número 2 da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e considerado, no passado, potencial sucessor do bispo Edir Macedo, o bispo Romualdo Panceiro disse que Lula "é uma pessoa bacana, do bem, uma pessoa de Deus".

Panceiro, que rompeu com Edir Macedo em 2020, disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que os comentários negativos contra Lula não devem ser levados a sério. “Não se deve levar tão a sério o líder evangélico que hoje fale o contrário”.

O bispo dissidente da IURD lembrou que a relação entre o PT e igreja é antiga. “É só voltar a 2014, na inauguração do Templo de Salomão, a construção de inspirações bíblicas que a Igreja Universal do Reino de Deus ergueu em São Paulo, no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Todo mundo do PT estava lá”.

Segundo Panceiro, na guerra de narrativas com a IURD vence quem pode oferecer o pedaço maior de pão. “O que acontece é o seguinte: quero um pedaço de pão, quem pode me dar um pedaço maior? Bolsonaro? Então vou ficar com ele".

Panceiro complementa dizendo que a "aderência irrestrita de pastores graúdos ao bolsonarismo" se resume a interesse político. "O que o pessoal quer? Poder, influência. Estão em jogo verbas que o governo pode dar para favorecer emissoras etc. Hoje a verba —que a gente chama de pão— é repartida talvez de forma injusta. Pedaço maior para fulano e um menor para beltrano. Na época do Lula, o pedaço de pão era repartido de forma justa", pontuou.

O ex-bispo da Universal não acredita no discurso vendido pela IURD, de que cristãos não podem ser de esquerda. “Precisou desses anos todos para chegarem a essa conclusão? Anos atrás, todo mundo estava com Lula. O que ele fez para que chegassem a essa conclusão?”, disse.

