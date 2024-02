"Falo de boca cheia o nome Sul Global", diz Lula

Apoie o 247

247 – Durante uma coletiva de imprensa realizada neste domingo na Etiópia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva proferiu uma série de declarações enfatizando a importância do Sul Global e defendendo uma nova ordem internacional que dê mais espaço aos países em desenvolvimento. Lula ressaltou a necessidade de reformas significativas no sistema financeiro global e na representação dos países africanos em instituições internacionais.

"Falo de boca cheia o nome Sul Global", declarou Lula, rejeitando antigas designações como "terceiro mundo", "subdesenvolvidos" ou "em desenvolvimento". Sua fala reflete a busca por uma identidade coletiva e uma maior representatividade para as nações do hemisfério sul nas discussões globais.

O contexto da cúpula africana, onde líderes políticos se reuniram para discutir reformas no sistema financeiro internacional, fortaleceu as declarações de Lula. A 37ª Cúpula da União Africana em Adis Abeba, Etiópia, foi marcada por debates sobre a criação de novas instituições financeiras continentais, como o Banco Central Africano, o Fundo Monetário Africano e o Banco Africano de Investimentos.

Os líderes africanos presentes destacaram a importância de remodelar o panorama financeiro global para refletir as necessidades e aspirações das nações africanas. Albert Muchanga, comissário para o Comércio e Indústria da Comissão da União Africana, ressaltou a sub-representação da África nas instituições financeiras existentes e a necessidade de promover uma colaboração mais solidária entre os Estados-Membros da União Africana.

Lula, por sua vez, demonstrou apoio às aspirações africanas, enfatizando a necessidade de mais países africanos no G20 e no BRICS, além de uma discussão mais ampla sobre o funcionamento das Nações Unidas. Sua proposta de uma nova ordem internacional reflete a percepção de que a geopolítica mundial está em constante evolução e que é fundamental incluir uma diversidade de vozes nas decisões globais.

Ao trazer a experiência bem-sucedida da agricultura brasileira para a África, Lula aponta para possíveis caminhos de cooperação e desenvolvimento entre os países do Sul Global. Ele também critica a mentalidade elitista que muitas vezes domina o pensamento político e econômico, sugerindo uma abordagem mais inclusiva e colaborativa para enfrentar os desafios globais.

Em um momento em que as nações em desenvolvimento estão buscando uma maior influência e representação nos assuntos globais, as declarações de Lula ecoam um chamado por uma ordem internacional mais justa e equitativa. Assista:

