Flávio Dino afirma que Lula é favorito e crescerá ainda mais no Nordeste

247 - O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) afirma que o cenário eleitoral continua favorável a Lula, mesmo considerando a alta votação de Jair Bolsonaro, que ele considera surpreendente.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Dino diz que é preciso ampliar o desempenho de Lula no Nordeste e buscar votos do centro e da centro-direita

Flávio Dino ressalta a necessidade de vencer as eleições para impedir a consolidação da extrema-direita. "Se Bolsonaro se consolidar nessa eleição, ficará ainda mais difícil, porque os segundos mandatos de protoditadores tendem a ser ainda mais nocivos, ainda mais agressivos.

De acordo com o senador do partido socilaista, os votos que Lula obteve no 1º turno são sólidos. "Lula tem a vantagem dos políticos muito conhecidos, que a sociedade já mensurou os aspectos positivos e negativos. Então é muito difícil gerar um fato novo negativo contra o Lula, porque a trajetória dele é absolutamente conhecida por 100% do povo.

Flávio Dino garante que Lula vai ampliar sua votação no Nordeste, onde já saiu vencedor.

Quanto à orientação política da campanha no 2º turno, Dino acha necessário disputar o eleitor de centro, apresentar uma agenda social emergencial, com itens como aumento do salário mínimo acima da inflação, transferência de renda, segurança alimentar, gás de cozinha. "Também tem que mostrar o comprometimento com a agenda da família, da liberdade religiosa, isso deve ser enfatizado, porque é verdadeiro. Lula não coagiu igrejas”.

