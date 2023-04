General do Planalto e 80 militares do Exército são intimados a depor por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro

Intimados atuaram no Batalhão de Guarda Presidencial (BGP) e no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). PF investiga se houve falhas desses órgãos que permitiram a invasão edit

Apoie o 247

ICL

247 - Cerca de 80 militares do Exército serão interrogados pela Polícia Federal em relação aos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro. As oitivas fazem parte da investigação em andamento sobre a possível participação ou omissão de membros das Forças Armadas nos atos golpistas. Entre os intimados estão o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que estava à frente do Comando Militar do Planalto, e o tenente-coronel Jorge Fernandes da Hora, que comandava o Batalhão da Guarda Presidencial (BGP).

De acordo com informações do jornalista Aguirre Talento, em sua coluna no Uol, será montada uma força-tarefa para conseguir dar conta de colher todos os depoimentos. A expectativa da corporação é que os militares sejam ouvidos na próxima quarta-feira.

Os intimados atuaram no Batalhão de Guarda Presidencial (BGP) e no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Uma das linhas da investigação é se houve falhas desses órgãos que permitiram a invasão e depredação do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

Os militares entraram na mira da PF após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) ter autorizado que eles fossem investigados na Justiça comum, em vez de na Justiça militar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.