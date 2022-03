General ex-porta-voz de Bolsonaro diz que não vota mais nele

Apoie o 247

ICL

247 - O general Otávio Rêgo Barros, ex-porta-voz da Presidência da República no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), afirmou, nessa quinta-feira (17), que não votará mais nele. "Me lembro bem em quem votei nas últimas eleições. Neles, não voto mais", escreveu o militar em texto publicado no jornal Correio Braziliense.

Ao criticar Bolsonaro, o militar afirmou que "o sujeito passa três anos sem dizer a que veio" e está "despreocupado de aprofundar os problemas e encontrar as saídas". "No último ano, dispara a gastar dinheiro público irresponsavelmente que os cofres não possuem, viajar para inaugurar pinguela inaugurada e propor novos e maravilhosos projetos caso seja reeleito", acrescentou.

Segundo o general, "bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos e das estatais a eles vinculados e ninguém se recorda, ou se recorda e não considera importante".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Mais de meio milhão de pessoas morreram em face da covid-19, outros tantos ainda permanecem sequelados e o assunto já passa ao largo, como pesadelo a ser esquecido, em justificativa à má gestão", disse.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE