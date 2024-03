Gilmar diz que Moro e Dallagnol saem da Lava Jato com punições leves para os crimes cometidos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), fez críticas contundentes às punições recebidas pelo senador e ex-juiz suspeito Sergio Moro, que pode ser cassado, e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, já cassado, pelos crimes cometidos durante a Operação Lava Jato. Em entrevista ao jornal Valor, Mendes expressou sua preocupação com a leveza das sanções diante das gravidades dos delitos.

Mendes destacou que as punições aplicadas a Moro e Dallagnol não condizem com a magnitude dos crimes cometidos durante a operação que sacudiu o país. Para o ministro, a severidade das condutas exige medidas mais enérgicas por parte do sistema judiciário.

continua após o anúncio

Durante a entrevista, Gilmar Mendes ressaltou que a Lava Jato representou um marco na história do Judiciário brasileiro, mas enfatizou que os excessos e as irregularidades cometidas ao longo da operação não podem ser ignorados. Para ele, é necessário que haja uma avaliação criteriosa das ações dos envolvidos e que as punições sejam proporcionais à gravidade dos delitos.

O ministro também expressou sua preocupação com o papel desempenhado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a quem acusou de tentar emplacar "narrativas fantasiosas" durante a Lava Jato. Mendes destacou que Janot tem uma parcela significativa de responsabilidade nos erros e excessos cometidos ao longo da operação.

continua após o anúncio

Além disso, Gilmar Mendes ressaltou a importância de se reavaliar os acordos de leniência e de delação premiada firmados durante a Lava Jato, apontando para a necessidade de revisão e análise criteriosa dos termos estabelecidos.

As declarações de Gilmar Mendes ressuscitam o debate sobre a atuação da Lava Jato e seus desdobramentos no sistema judiciário brasileiro. Ele também disse esperar que a sociedade brasileira "não acredite mais em salvadores da pátria".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: