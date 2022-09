Gilmar Mendes: "Pesquisas indicam Bolsonaro com dificuldades, então discussão sobre urnas vem a calhar"

Decano do STF classificou as atitudes golpistas do chefe do Executivo como características de um "populismo iliberal" edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou as atitudes golpistas de Jair Bolsonaro (PL) como características de um "populismo iliberal" e destacou que apoiadores do presidente tratam a Corte como "partido de oposição" ao atual chefe do Executivo, que agora também tem como alvo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as urnas eletrônicas. As declarações foram dadas em entrevista ao Diário de Notícias , de Portugal.

O decano do STF saiu em defesa das urnas e afirmou que a questão foi 'muito politizada' por Bolsonaro: "(As eleições) vão ser com voto eletrónico e não há nenhuma dificuldade em relação a isso. A questão foi muito politizada. Eu tenho a impressão de que isso está nessa agenda de encontrar inimigos do que se chama o populismo iliberal, o que serve para explicar, por exemplo, a inimizade com o Supremo Tribunal Federal."

"Muitos apoiadores de Bolsonaro dizem que o Supremo é o partido de oposição. Nada disso, pelo contrário. Em muitos casos, inclusive durante a pandemia, como a criação do orçamento de guerra, nós apoiamos, mas acho que isso faz parte dessa agenda, e agora o novo inimigo é a urna. Desta vez não é o Supremo, é o TSE [Tribunal Superior Eleitoral]. Também há a circunstância eleitoral - as pesquisas começam a indicar Bolsonaro com dificuldade em ganhar a eleição, então a discussão sobre a urna eletrônica também vem a calhar", pontuou Gilmar Mendes.

