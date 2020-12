Gleisi: “Bolsonaro é candidato à reeleição. E não é um candidato fraco”

“Bolsonaro, mesmo com tudo que está acontecendo, tem seus 37% de aprovação”, lembrou a presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann. Em sua visão, ele “terá muita força” na disputa eleitoral de 2022 edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), alertou para o perigo da reeleição de Jair Bolsonaro, em participação no programa Bom Dia 247. “Bolsonaro, mesmo com tudo que está acontecendo, tem seus 37% de aprovação”, ressaltou. Em sua visão, o ex-capitão “terá muita força” na disputa eleitoral de 2022.

Eleição da Câmara

Questionada sobre as articulações envolvendo o grupo do “centrão” e setores da esquerda para a disputa da presidência da Câmara dos Deputados, Gleisi explicou que a aliança “é pontual”.

“Não tenho dúvidas de que estaremos disputando uma vaga para o segundo turno com a direita liberal em 2022”, completou.

“Precisamos ter o mínimo de condições de frear retrocessos e vamos explorar as contradições deles, dos conservadores que estão operando o sistema”, finalizou.

