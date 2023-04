Gleisi diz que agentes do GSI filmados no 8 de janeiro eram do governo Bolsonaro

O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam, diz presidente do PT edit

247 - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, escreveu no Twitter nesta quarta-feira (19), que agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) filmados durante os atos criminosos de 8 de janeiro eram do governo Bolsonaro.

A líder petista disse que os homens que foram vistos com os manifestantes “eram do governo Bolsonaro”, e que eles “ainda não haviam sido substituídos”.

“Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação: Invasores, terroristas e golpistas eram todos da turma de Bolsonaro. Vão pagar por seus crimes”.

O governo federal publicou uma nota oficial, em que fala sobre o envolvimento de militares nos atos do dia 8 de janeiro.

“A violência terrorista que se instalou no dia 8 de janeiro contra os Três Poderes da República alcançou um governo recém-empossado, portanto, com muitas equipes ainda remanescentes da gestão anterior, inclusive no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que foram afastados nos dias subsequentes ao episódio. As imagens do dia 8 de janeiro estão em poder da Polícia Federal, que tem desde então investigado e realizado prisões de acordo com ordens judiciais”, diz um trecho do comunicado.

