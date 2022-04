Gleisi promete diálogo com empresários no terceiro governo Lula e fala em recriar o Conselhão

Governo teria canal aberto com representantes do PIB edit

247 – "Em ofensiva às lideranças empresariais da Avenida Faria Lima para tentar atrair apoio de figurões do setor privado, a pré-campanha de Lula (PT) tem falado em recriar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o 'Conselhão', extinto em 2019 por Bolsonaro", informa a coluna política do jornal Estado de S. Paulo.

"Aliados tentam pintar o ex-presidente como uma liderança moderada e disposta a dialogar mesmo com quem pensa diferente, enquanto à base de eleitores o próprio presidenciável investe em falas mais ideológicas. Ao grupo Esfera Brasil em São Paulo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reconheceu que Lula tinha grandes divergências com diversos setores e falou do Conselhão como um ambiente pragmático e onde opiniões distintas tinham voz", prosseguiu a coluna.

