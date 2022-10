Governador mais votado do Brasil, Helder Barbalho diz que é clara a sintonia do MDB com Lula

Com a maior aliança política do país, Helder Barbalho defende frente ampla edit

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), reeleito com 3,1 milhões de votos (70,41%) afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que espera um posicionamento do partido para anunciar, oficialmente, o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Helder foi proporcionalmente o governador mais votado do país no primeiro turno.

"A minha opinião é que o MDB deve se posicionar. Com relação à minha manifestação pessoal, daquele que eu desejo apoiar, o farei publicamente, após a decisão do partido, em respeito a ele e também para fortalecer o desejo de que o coletivo prevaleça, em detrimento de posições isoladas."

Questionado se ele próprio e o MDB apoiarão Lula, o governador declarou: "O MDB, primeiro, deve ter posição. Eu defendo que o partido não pode se omitir desse processo e deve avaliar das duas candidaturas qual se aproxima do que foi defendido pela nossa candidata, Simone Tebet, que foi brilhante. Me parece claro haver uma sintonia do MDB com o presidente Lula. Eu já conversei com a Simone, e ela também aguarda uma decisão do presidente do partido, Baleia Rossi (MDB-SP)."

