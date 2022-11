Governadores aliados de Bolsonaro já buscam diálogo com Lula

Apoie o 247

247 - Governadores aliados de Jair Bolsonaro já começaram a se aproximar do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva , mesmo que Bolsonaro continue sem reconhecer sua derrota nas urnas.

A necessidade de recursos para equilibrar as contas públicas faz com que chefes do Executivo nos Estados recorram ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em busca de acordos. Eles também se posicionam contra manifestações que defendam intervenção militar.

Na prática, quem esteve ao lado de Bolsonaro na disputa evita tanto incentivar o questionamento ao resultado das urnas como fazer críticas ao presidente.

Sob o argumento de que a relação com o Palácio do Planalto precisa ser mantida e passa pelas bancadas federais, governadores não escondem a preocupação com a redução do ICMS sobre os combustíveis, iniciativa que foi tomada por Bolsonaro durante o período eleitoral e atingiu o caixa dos Estados. Agora, eles vão pedir ajuda a Lula. O assunto é tratado como prioritário e emergencial.

Um dos mais influentes apoiadores de Bolsonaro na campanha, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), admitiu interesse em se reunir com Lula para levar a ele demandas do Estado, informa reportagem do jornal O Estado de S.Paulo. O mesmo ocorre com Wilson Lima, do Amazonas e Gladson Cameli, do Acre.

Por sua vez, o governador do Rio, Cláudio Castro, já conversou com Lula e o cumprimentou após o resultado da eleição. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, que venceu a disputa para o Palácio dos Bandeirantes após ser apadrinhado por Bolsonaro – de quem foi ministro da Infraestrutura –, classificou o resultado das urnas como “soberano”.

