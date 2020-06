Governo Bolsonaro remaneja custos do Bolsa Família à Secom com suposto drible fiscal

247 - Os recursos do programa Bolsa Família foram remanejados para ampliar a verba publicitária do governo federal, colocando especialistas do país em estado de alerta após as tentativas da equipe de Jair Bolsonaro de burlar regras fiscais e aproveitar de exceções para aumentar despesas públicas em meio à pandemia. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Os créditos extraordinários, que deveriam ser abertos para financiar os custos relacionados à crise da Covid-19, estão sendo enviados à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência (Secom), acrescenta a reportagem.

Através de uma estratégia de “triangulação”, o governo Bolsonaro abriu três créditos extraordinários para o auxílio emergencial, sendo o primeiro de R$ 98,2 bilhões, o segundo de R$ 25,7 bilhões e o terceiro de R$ 28,7 bilhões. No entanto, o gasto mensal com o programa Bolsa Família despencou R$ 2,4 bilhões. Enquanto isso, cerca de R$ 84 milhões foram destinados à Secom, para custear propagandas do Palácio do Planalto.

