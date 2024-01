Governo Lula considera demitir cúpula da Abin após operação da PF revelar conluio para blindar espionagem ilegal

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo Lula está considerando a demissão da cúpula da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) à luz das investigações da Polícia Federal (PF), que apontam para um suposto conluio na gestão atual para proteger indivíduos envolvidos em um esquema de espionagem ilegal denominado "Abin Paralela".

De acordo com informações da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, os investigadores da PF têm classificado como "insustentável" a permanência de membros da alta administração da agência. Há, inclusive, um debate sobre a demissão do diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa, e do diretor Alessandro Moretti.

continua após o anúncio

Na última quinta-feira (25), agentes da Polícia Federal realizaram buscas em endereços do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da agência no governo Bolsonaro. Durante a operação, foram apreendidos quatro computadores, seis celulares e 20 pen drives.

O uso indevido da Abin teria ocorrido durante a gestão de Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro que, atualmente, exerce o cargo de deputado federal. Ramagem foi alvo de uma operação da PF nesta quinta-feira.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: