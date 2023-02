Governo prepara ação na Justiça contra regras bolsonaristas da privatização da Eletrobrás

Lula classificou medidas como "leoninas", pois visam, propositalmente, remover a influência do governo na empresa e criar barreiras para evitar que ela possa ser recuperada edit

247 - O governo Lula (PT) prepara uma ação na Justiça para anular duas regras "leoninas" implementadas pelo governo Bolsonaro (PL) na privatização da Eletrobrás, informa a CartaCapital.

O primeiro dispositivo em questão impede o governo federal de ter mais de 10% dos votos na empresa, mesmo possuindo cerca de 40% das ações dela. Já a segunda norma determina que, caso o governo queira comprar mais ações da Eletrobrás, o valor cobrado será 200% maior do que o regular - ou seja, três vezes mais caro.

“Possivelmente, o advogado-geral da União vai entrar na Justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. Porque é contra o governo", afirmou Lula durante encontro com jornalistas na manhã desta terça-feira (7) .

As medidas bolsonaristas visam remover a influência do governo na empresa e criar barreiras para evitar que tal influência possa ser recuperada. “Foi quase uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. É uma coisa irracional, maquiavélica, que nós não podemos aceitar.”

Ainda de acordo com a CartaCapital, "os comentários indicam que o presidente planeja reestatizar a Eletrobras em algum momento ao longo do mandato. Derrubar a regra legal que encarece as ações em caso de recompra pelo governo seria um passo nessa direção, pois baratearia a operação".

Durante sua fala, Lula destacou que a prioridade do governo vai ser cuidar das urgências da população, mas não negou a possibilidade de aumentar a participação na empresa: “eu não disse durante a campanha e não vou dizer agora que eu vou comprar essa empresa de volta. Até porque o pouco dinheiro que a gente tiver nós vamos cuidar dos benefícios de que o povo precisa. (Mas) Se a gente conseguir fazer a economia crescer, e a gente puder [ter dinheiro para] comprar mais ações, a gente vai comprar".

