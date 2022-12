Haddad é o maestro da orquestra de Lula, diz Vera Magalhães

Apoie o 247

247 - À medida que o ministério de Lula vai ganhando sua conformação final, fica cada vez mais claro que o futuro presidente conferiu a Fernando Haddad a batuta de maestro de uma orquestra grande, na qual os componentes têm influências e estilos distintos, mas que tem de soar coesa e harmônica, inclusive para conquistar uma parcela bastante hostil da audiência", escreve a jornalista Vera Magalhães em sua coluna no Globo.

De acordo com a jornalista, esse papel tem um peso maior na condução da política econômica, mas não se restringe a essa área. Caberá ao ministro da Fazenda a missão de apagar incêndios com o Congresso e de coordenar ações também com o Palácio do Planalto.

Haddad terá pela frente tarefas complexas e dele será exigido capacidade de fazer composições e demonstrar tranquilidade. Fernando Haddad percorre uma trajetória política que o fez amadurecer e reunir condições para enfrentar esses desafios.

