Indicação de cargos para segundo escalão "deverá demorar um pouquinho", diz Gleisi

247 - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, diz que, apesar da pressão de partidos aliados, a indicação de cargos de segundo escalão no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda levará algum tempo.

"Deverá demorar mais um pouquinho", disse ao Painel da Folha de S.Paulo. Ela confirma que ouviu muitas queixas nos últimos dias, mas que isso não levará a mudanças no planejamento.

Legendas como PV, Solidariedade e Avante queixaram-se nos últimos dias por terem sido preteridas na formação do ministério. Elas devem ser contempladas com cargos em autarquias e empresas públicas.

A presidente do PT diz que a prioridade nos primeiros dias é formalizar a reorganização administrativa do governo federal e revogar decretos do governo de Jair Bolsonaro em áreas como armas e meio ambiente.

