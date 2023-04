Indicado por Bolsonaro, Mendonça admite que ‘enfrenta dilema’ ao julgar bolsonaristas acusados pelos ataques golpistas de 8/01

Apoie o 247

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta segunda-feira (24), durante uma palestra no Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), que está em um dilema para distinguir se os bolsonaristas presos em frente ao Comando do Exército, no dia seguinte aos atos golpistas de 8 de janeiro, devem ser considerados réus.

Para Mendonça, há diferença entre vândalos presos em flagrante e acampados.

“Ele explicou que é importante distinguir a situação desse grupo anterior dos 50 indivíduos presos em flagrante durante os ataques aos três poderes no mesmo dia”, destaca reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

Mendonça foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ainda de acordo com a reportagem, a fala de Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro à Corte, levanta expectativas sobre sua postura diante desse crime contra a democracia.

