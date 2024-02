Iniciar ano judiciário livre de preocupações excepcionais é uma bênção, diz Barroso

Apoie o 247

(Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira (1) que a independência e a harmonia entre os Poderes não significa que o Judiciário vá sempre atender às demandas dos demais, em discurso de abertura do ano judiciário.

"A independência e harmonia não significam a concordância sempre, nem que o Judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos Poderes. Nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e sempre que possível carinhosamente como a vida deve ser vivida", disse ele.

Barroso classificou como uma "bênção" se abrir o ano do Poder Judiciário sem ter nenhum outro tipo de preocupação que seja normal para o país do que se discutir crescimento, educação, proteção ambiental e outros valores que estão na Constituição.

No discurso, o presidente do STF disse que não precisava gastar mais tempo falando de democracia porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa.

Durante o governo Jair Bolsonaro, os presidentes da corte fizeram, de maneira geral, discursos em defesa da democracia ante a ataques de bolsonaristas em relação ao Poder Judiciário.

Participaram do evento, entre outras autoridades, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o primeiro vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP).

