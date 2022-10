Integrantes da campanha de Lula comemoram vitória no debate, enquanto bolsonaristas acham que houve empate

No comando da campanha de Lula, desempenho do presidente foi comemorado. Avaliação é de que Lula pode conquistar os “poucos indecisos” edit

Apoie o 247

ICL

247 - "Lula foi bem, colocou a pauta na maioria do tempo, falou da vida do povo, de propostas e do que fez. Nos grupos de pesquisa qualitativa, ganhou a maioria — disse a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann".

Foi consenso entre os petistas que esse foi o melhor desempenho do ex-presidente nos debates que participou no primeiro e no segundo turno, informa a jornalista Bela Megale no Globo.

Entre membros da campanha de Bolsonaro, a avaliação foi a de que o ocupante do Palácio do Planalto começou pior que Lula, com desempenho aquém do esperado na pauta econômica e mais nervoso. Os ataques ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também foram apontados como “falhas”. A leitura, no entanto, é que ele conseguiu depois terminar o debate “empatado” com o petista.

O empate, no entanto, não é bom para Bolsonaro. A pesquisa do Datafolha desta quinta-feira (27)mostra Lula na dianteira, com 49% das intenções de voto e Bolsonaro, com 44%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.