Isolado e sem nenhuma aliança, Ciro oficializa hoje sua candidatura presidencial

247 – O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, oficializa hoje sua candidatura presidencial em total isolamento e sem ter conseguido nenhuma aliança formal. "Sem alianças com outros partidos, sem vice definido e com palanques competitivos apenas no Maranhão e no Ceará - os únicos onde os candidatos a governo ultrapassam dois dígitos -, o PDT realiza hoje sua convenção para confirmar a candidatura presidencial de Ciro Gomes", informam os jornalistas Vandson Lima e Marcelo Ribeiro , no Valor Econômico.

"Desde o ano passado, Ciro manteve conversas com PSD e União Brasil, que lhe foram claros em dizer que o consideram preparado, mas que só discutiriam apoio caso ele se mostrasse competitivo nas pesquisas até o início do semestre", prosseguem os jornalistas. "Aliados de Ciro reconhecem que o presidenciável chega a convenção com a pré-candidatura enfraquecida, especialmente em função da ausência de alianças com outros partidos", apontam ainda os repórteres.

