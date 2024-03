Jair Renan se filia ao PL para concorrer a vereador em Balneário Camboriú

Com a decisão, Jair Renan torna-se o último dos filhos de Bolsonaro a entrar na política; Carluxo também vai aderir à sigla para disputar sexto mandato como vereador no Rio edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Jair Renan, filho mais novo de Jair Bolsonaro, anunciou sua filiação ao Partido Liberal (PL) em Santa Catarina. O evento de filiação, agendado para este mês, contará com a presença de Bolsonaro. De acordo com informações do jornal O Globo, Jair Renan almeja concorrer ao cargo de vereador nas próximas eleições municipais de Balneário Camboriú.

Com a decisão, Jair Renan torna-se o último dos filhos homens de Bolsonaro a entrar na esfera política.

continua após o anúncio

Paralelamente, o vereador Carlos Bolsonaro, conhecido como "Carluxo", também oficializará sua filiação ao PL, em um evento no Rio de Janeiro. Esta será a sexta tentativa de reeleição de Carlos Bolsonaro ao cargo de vereador na cidade carioca.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: