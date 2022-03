Kassab falha em mais uma tentativa para conseguir um presidenciável para o PSD

Ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung se juntou ao ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na negativa edit

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, fracassou em mais uma tentativa de conseguir um nome capaz de disputar a eleição presidencial em uma chapa encabeçada pelo partido. De acordo com o jornal O Globo, o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido), visto por Kassab como um “plano C” da legenda, sinalizou que não pretende aceitar o convite. Anteriormente, Kassab já havia tentado sem sucesso convencer o ex-governador do Rio Grande do Sul (PSDB), Eduardo Leite, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), a ingressarem na disputa.

“Deixei o Hartung muito confortável após meu convite. Mantemos o projeto da candidatura própria, mas agora vamos ter que conversar internamente para definir um nome”, disse Kassab, de acordo com a reportagem. A expectativa de lideranças regionais da legenda, porém, é que a direção acabe por liberar os apoios ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou a Jair Bolsonaro (PL).

As dificuldades do PSD também acontecem nos estados. O ex-ministro Henrique Meirelles, atual secretário estadual de Fazenda em São Paulo, também desistiu de ser o candidato do partido para disputar o Senado por Goiás pelo PSD.

