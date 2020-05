Lewandowski determina divulgação dos exames de coronavírus de Bolsonaro

Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que seja dada ampla publicidade aos exames. Documentos devem ser divulgados ainda nesta quarta-feira (13). Segundo o jornalista Kennedy Alencar, os três resultados mostrarão negativo para a Covid-19 edit

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira, 13, a divulgação, nos autos do processo, do resultado de três exames para o novo coronavírus realizados por Jair Bolsonaro.

Lewandowski determinou que seja dada ampla publicidade aos exames. Segundo o jornal O Globo, os documentos devem ser divulgados pelo STF ainda nesta quarta-feira. Bolsonaro vem dizendo que os resultados dos testes que fez não apontaram a presença coronavírus, mas se recusava a divulgá-los.

Ele entregou os exames ao STF no âmbito de um processo em que o jornal "O Estado de S.Paulo" pede para ter acesso a eles.

Segundo o jornalista Kennedy Alencar, os três resultados mostrarão negativo para a Covid-19.

Três exames de Bolsonaro sobre covid-19 deram resultados negativos. — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) May 13, 2020

