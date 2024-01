Lewandowski diz que assume o Ministério da Justiça porque foi "convocado para uma missão"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, explicou por que aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrindo mão de seu escritório de advocacia e da participação em vários conselhos empresariais. Em declaração à coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, Lewandowski descreveu o convite como uma convocação para "uma missão, um projeto nacional". Sua posse está programada para fevereiro, sucedendo Flávio Dino, escolhido por Lula para uma vaga no STF. O futuro ministro, que não detalhou possíveis mudanças na equipe, terá sob sua responsabilidade temas sensíveis, como a questão indígena, direitos do consumidor, situação carcerária e segurança pública.

A indicação de Lewandowski, sempre cotado como favorito, surge como uma opção de consenso para encerrar as divergências na esquerda sobre a sucessão de Dino, filiado ao PSB. O magistrado integrou a comitiva que participou da COP28 nos Emirados Árabes Unidos. Após deixar o STF em abril do ano passado, ao atingir a idade máxima de 75 anos para ministros da Corte, Lewandowski foi substituído por Cristiano Zanin, mantendo sua proximidade com o governo e o presidente.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: