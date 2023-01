Lewandowski diz que relação entre STF e governo vai melhorar com Lula na presidência

Ministro do Supremo também afirma que ausência de Bolsonaro na posse não prejudicou a cerimônia, pelo contrário edit

247 - A relação entre o STF (Supremo Tribunal Federal) e o governo federal deve melhorar com Lula na presidência da República, disse o ministro Ricardo Lewandowski em entrevista à Folha de S.Paulo.

Apontado como um dos nomes que terá mais influência na escolha para a primeira indicação ao STF de Lula, o ministro detalhou o perfil que considera adequado para o posto. "Se eu eventualmente for consultado, eu direi ao presidente que o futuro ministro do STF deve ter, além dos requisitos constitucionais, caráter, coragem e firmeza", afirmou.

O ministro da Suprema Corte destacou a importância da posse de Lula neste domingo (1º/1): "A posse é um espetáculo da democracia e mostra o pluralismo da sociedade brasileira. Ela está representada, a meu ver, nesse momento importante para o Brasil, que é a posse". De acordo com Lewandowski, a ausência de Jair Bolsonaro na cerimônia, que foi um espetáculo da democracia, em nada prejudicou o brilho da festa. "Pelo contrário, eu achei que ele recebeu a faixa do povo brasileiro, foi muito simbólico. Eu acho que, digamos assim, uma falha eventual do cerimonial acabou redundando numa oportunidade de trazer o povo brasileiro para a posse".

Questionado sobre a futura relação do Supremo com o governo, sob a presidência de Lula, Lewandowski enfatizou que "a tendência é realmente voltar-se à harmonia entre os Poderes, porque os Poderes são independentes, mas também harmônicos".

