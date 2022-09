Lewandowski encaminha à PGR pedido de investigação contra Bolsonaro por 7 de Setembro

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de investigação contra Jair Bolsonaro (PL) pelos discursos e atitudes do atual chefe do Executivo durante as manifestações de 7 de Setembro . A informação é do portal G1 .

A notícia-crime foi apresentada ao STF pelo deputado federal Israel Batista (PSB-DF), que acusa Bolsonaro de peculato e prevaricação. O parlamentar entende que o atual ocupante do Palácio do Planalto se utilizou de seu cargo para 'satisfazer interesses pessoais familiares e eleitorais ' ao promover os atos golpistas de 7 de Setembro.

Agora, o Ministério Público avaliará se a denúncia apresenta indícios concretos para pedir investigações ou fazer acusações na Justiça.

