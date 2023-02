Lewandowski vota para derrubar foro privilegiado de militares no Judiciário

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski retomou o julgamento da ação que questiona a lei que prevê que integrantes das Forças Armadas devem ser julgados exclusivamente pela Justiça Militar quando são acusados de crimes contra civis em ações consideradas militares. Entre elas estão a atuação na defesa civil, na segurança das eleições ou em operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem).

Os militares querem manter a lei do jeito que está quando começou a ser questionada e fizeram lobby por isso nos bastidores da Suprema Corte.

Com o voto do ministro Lewandowski, o placar está em 3 a 2. Votaram a favor dos militares os ministros Marco Aurélio Mello, que já se aposentou, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Já Edson Fachin votou contra. O julgamento, no plenário virtual, deve terminar na sexta (17), informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.





