Lideranças do PSDB dizem que posição de Rodrigo Garcia no 2º turno prejudica o partido nacionalmente

247 - Lideranças tucanas avaliam que a decisão de Rodrigo Garcia (PSDB) de apoiar Jair Bolsonaro (PL) prejudica a estratégia eleitoral do partido nacionalmente e ignora a necessidade que o PSDB tem de buscar alianças com siglas da esquerda em disputas de segundo turno nos governos estaduais, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O mais prejudicado com a decisão do governador de São Paulo é Eduardo Leite (PSDB), que disputa no Rio Grande do Sul com o ex-ministro bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL).

Raquel Lyra, que tem Marilia Arraes (Solidariedade) como concorrente em Pernambuco, e Eduardo Riedel, que enfrenta o bolsonarista Capitão Contar (PRTB) no Mato Grosso do Sul, também podem sofrer com os efeitos da iniciativa do tucano paulista.

A decisão de Garcia foi tomada à revelia da direção estadual do PSDB.

