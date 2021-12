Lula: "2021 foi ano da ressurreição do PT, do Lula e da verdade no Brasil"

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta quinta-feira, 30, às 10h, um vídeo retrospectivo em que faz um balanço sobre o ano de 2021. Produzido por Ricardo Stuckert, o vídeo começa com Lula sendo vacinado contra a covid-19 e passa por momentos marcantes, como seus discursos no Primeiro de Maio e no Sete de Setembro, assim como suas viagens triunfais por Alemanha, Bélgica, França, Espanha e Argentina. "O mundo não suporta mais fascismo, o mundo precisa de amor e não de ódio", disse ele. Lula também afirma que fez suas viagens para demonstrar aos brasileiros que o mundo ainda gosta do Brasil.

Num dos momentos mais marcantes, Lula resume o significado deste ano que termina agora. "2021 foi ano da ressurreição do PT, do Lula e da verdade no Brasil", disse ele. Coincidentemente, no dia de ontem, o ex-juiz parcial e suspeito Sergio Moro confessou que a Lava Jato foi uma operação política contra o Partido dos Trabalhadores. Apoie o documentário de Joaquim de Carvalho sobre o enriquecimento de Moro e assista à retrospectiva de Lula:

