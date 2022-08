Lula aciona Eduardo e mais 67 bolsonaristas no TSE por compartilharem outdoor que ligava esquerda ao PCC

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), por meio de sua coligação, acionou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e mais 67 bolsonaristas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por compartilharem a imagem do outdoor de Porto Alegre que, de maneira mentirosa, associava a esquerda ao PCC, à prática do aborto, entre outros. A informação é da Folha de S. Paulo.

A campanha de Lula solicitou a retirada das postagens dos perfis dos bolsonaristas denunciados e também pediu a aplicação de uma multa de R$ 25 mil.

De acordo com Eugênio Aragão e Cristiano Zanin, advogados do PT, os apoiadores do atual chefe do Executivo compartilharam "conteúdo sabidamente inverídico, de forma a buscar influenciar os eleitores, por meio de uma ligação —errônea— de que partidos de esquerda, como os que compõem a coligação representante, fariam apologia ao aborto de forma indiscriminada e possuiriam ligações com o Primeiro Comando da Capital e o narcotráfico".

"Pela leitura do painel e pelo contexto atual do país, resta claro que se trata de propaganda negativa —e de desinformação— face aos partidos de esquerda do país, notadamente os que compõem a Coligação Brasil da Esperança. Diante do estratagema de disseminação de conteúdo falso visando influenciar o pleito eleitoral do corrente ano, há necessidade de atuação enérgica e imediata da Justiça Eleitoral, de forma a conter o avanço desta prática", complementa a representação do partido, obtida pela Folha de S. Paulo.

Vale destacar que a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul já havia ordenado, nesta terça-feira (16) a retirada do outdoor do edifício onde estava instalado, em Porto Alegre.

