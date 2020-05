Lula afirma que Bolsonaro trata país "como se fosse a casa dele" e diz que Maia tem que colocar impeachment em votação

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista concedida nesta quinta-feira (14) à Rádio Tiradentes, do Amazonas, condena a forma irresponsável que Jair Bolsonaro enfrenta a pandemia e considera que ele “trata o país como se fosse a casa dele”. O ex-presidente também salienta que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) “precisava pegar uma das dezenas de pedidos de impeachment e colocar logo em votação”.

Maia disse nesta quarta-feira (13) ao STF que não tem prazo para analisar pedido de impeachment de Bolsonaro. Maia respondeu assim ao pedido de advogados e ao decano do STF, ministro Celso de Mello que lhe cobrou explicações sobre o assunto.

Lula também analisa a grave crise de saúde que a região Norte enfrenta. “Manaus hoje é um exemplo da gravidade que o coronavírus pode atingir no Brasil. Tem quase 100 médicos e enfermeiros na cidade esperando pra trabalhar e nada de sair a nomeação deles no Diário Oficial da União. Das 20 cidades com maior mortalidade no país, 13 estão no Amazonas”.

Na visão do ex-presidente, algumas ações do poder Executivo poderiam contribuir no combate ao Covid-19. “A Ford, por exemplo, aqui em São Bernardo, poderia estar produzindo respiradores. Mas a empresa não recebe um gesto do governo federal para implementar isso”.

Veja a íntegra da entrevista:

