Lula anuncia líderes do governo no Senado, Câmara e Congresso

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou os líderes do governo no Legislativo nesta quinta-feira (29).

Jaques Wagner (PT-BA) será o líder do governo no Senado, enquanto José Guimarães (PT-CE) representará o governo na Câmara e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) será o líder do governo no Congresso.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília. "Nada disso (do futuro governo) dará certo se a gente não tiver bons líderes na Câmara e no Senado", afirmou Lula, sobre os nomes escolhidos.

