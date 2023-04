Lula chega aos 100 dias de governo e faz reunião ministerial para definir próximos passos

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) chega nesta segunda-feira (10) a seus 100 primeiros dias de governo. Às 10h, no Palácio do Planalto, ele realiza uma reunião ministerial para definir os próximos passos da administração federal.

Pelas redes sociais, Lula destacou a marca dos 100 dias e perguntou aos seguidores: “o que estão achando até aqui?”.

Em reunião na última semana com parte de seu corpo ministerial, Lula afirmou que na reunião dos 100 dias de governo avaliaria o que já havia sido feito e anunciaria "o que a gente vai fazer para frente". "A gente vai ter que discutir o que a gente vai fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obras de infraestrutura, tem recurso para que a gente faça os investimentos necessários e nós, então, temos muitas obras paralisadas, que muitas começaram e muitas vão começar a partir de segunda-feira, quando os ministros anunciarem o plano de trabalho para depois dos 100 dias".

