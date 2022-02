Lula conquista mais de 20% dos que votaram em Bolsonaro no segundo turno em 2018

Apoie o 247

247 - A pesquisa PoderData, feita nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, e que teve uma consolidação divulgada nesta segunda-feira (7), apontou que 21% (um em cada cinco eleitores) que votaram em Jair Bolsonaro na eleição de 2018 pretendem votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pleito de outubro. O percentual conquistado pelo petista representa um avanço de oito pontos percentuais. No levantamento anterior, realizado nos dias 16 e 18 de janeiro, Lula e o ex-juiz parcial Sérgio Moro (Podemos) herdavam, cada um, 12% dos eleitores de Bolsonaro.

O ex-magistrado perdeu pontos e agora tem 10% dos votos do eleitorado de Bolsonaro no segundo turno em 2018. Bolsonaro, que registrava 58% na pesquisa anterior, agora tem apoio de 54% dos eleitores que o escolheram na eleição passada.

De acordo com as estatísticas, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) alcançou 4% e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%. André Janones (Avante) herda 2% dos votos de bolsonaristas arrependidos, à frente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e da senadora Simone Tebet (MDB-MS), ambos com 1%.

Eleitores de Haddad

Os dados apontaram que, entre os eleitores que votaram em Fernando Haddad no segundo turno de 2018, 72% declaram que votarão em Lula este ano. Nenhum deles – 0% – pretende votar em Moro. Ciro herda 12% desses votos, Doria 3% e Janones 1%. Os outros pré-candidatos ficaram em 0%.

Entre os que declaram voto branco ou nulo em 2018, 75% dizem que votarão no ex-presidente Lula e apenas 10% em Bolsonaro. Moro e Ciro têm 2% da preferência desses eleitores. Felipe D’Ávila (Novo) e Alessandro Vieira (Cidadania) conquistam 1%.

Foram entrevistadas 3 mil pessoas em 238 municípios nas 27 unidades da Federação. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09445/2022. O levantamento tem um nível de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

