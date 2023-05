Lula dá entrevista em Londres. Siga ao vivo (vídeo)

Acompanhe a entrevista coletiva do presidente brasileiro após reuniões diplomáticas no Reino Unido edit

Apoie o 247

Google News

247 - O presidente Lula concede, no início da tarde deste sábado (6), entrevista coletiva em Londres, na Inglaterra, após comparecer a reuniões diplomáticas no país - além da coroação do rei Charles III.

Acompanhe ao vivo na TV 247:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.