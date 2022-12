Lula decide não dar ministério a Gleisi, que segue na presidência do PT

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva manteve a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) como presidente nacional do PT. A decisão foi comunicada a senadores e a deputados petistas durante um encontro na tarde desta quinta-feira (1) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do gabinete de transição, em Brasília (DF).

De acordo com informações publicadas pelo blog da Julia Duailibi, no portal G1, Gleisi não será ministra porque tem muita importância no partido. Ela preside o PT desde 2016 e tem mandato até o próximo ano.

A petista foi a segunda deputada federal mais votada pelo estado do Paraná, ao conseguir 4,26% (261.242 votos). Em primeiro ficou Deltan Dallagnol (PODEMOS), com 5,63% (344.917).

Integrantes do Grupo Técnico de Minas e Energia do gabinete de transição de Lula apresentaram nesta quinta um relatório e criticaram o desmonte nas políticas sociais durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

