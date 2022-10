Lula descarta anúncio de ministros antes de eleição

Apoie o 247

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, descartou nesta quinta-feira (6), anunciar antes das eleições nomes de ministros para compor a equipe econômica em eventual novo governo, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

Ele também prometeu formar um time com “gente de fora”, e não apenas com petistas e aliados, e na sequência comemorou o apoio à sua candidatura feito por economistas liberais.

“Quem quiser conhecer meu ministério, vai ter que esperar primeiro eu ganhar eleições”, afirmou o ex-presidente em coletiva de imprensa. Ainda assim, se eleito, Lula prometeu um ministério com “gente de fora” - ou seja, para além do PT e aliados.

Lula comemorou o apoio de economistas que trabalharam com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). “É porque essas pessoas sabem que eu sou a garantia do exercício democrático nesse país e meu adversário não é”, afirmou. “Na hora de montar o governo, é como escalar a seleção. Você vai escolher os melhores”.

A coordenação do programa de governo da chapa Lula-Alckmin afirmou que o formato de uma nova regra fiscal para as contas do governo dependerá das condições das contas públicas que o novo governo irá encontrar, caso seja eleito, e do processo de negociação com o Congresso e a sociedade brasileira.

