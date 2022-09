Lula diz em debate na Globo que deseja voltar à presidência para construir um país justo

Apoie o 247

247 - No debate realizado na noite de quinta-feira (29) pela Rede Globo, Lula afirmou que deseja voltar à Presidência da República para colocar o Brasil de volta no caminho da construção de um país justo.

Lula disse que durante seu governo “o Brasil viveu seu melhor momento. As pessoas podiam comprar televisão, geladeira, carro, podiam comer picanha, conseguiam viajar de avião. Tive o prazer de fazer a maior política de inclusão social da história deste país”.

“O povo brasileiro está com saudade de ter emprego, aumento do salário mínimo, acesso à saúde, com Farmácia Popular, Brasil Sorridente, o Samu funcionando melhor. (…) É esse Brasil que eu aprendi a construir”, disse.

Diante de um Jair Bolsonaro agressivo, Lula lembrou que foi inocentado nos 26 processos que a Lava Jato inventou contra ele e foi absolvido tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na ONU. E rebateu os ataques de Bolsonaro, dizendo que o atual ocupante do Palácio do Planalto deve muitas explicações, devido às rachadinhas dos filhos, os imóveis comprados em dinheiro vivo pela família e os escândalos na compra de vacinas e de pedidos de propina em barra de ouro no Ministério da Educação.

