Lula diz que Centrão vai abandonar Bolsonaro e que polarização em 2022 "será entre fascismo e democracia"

"Quando chegar em julho de 2022 vocês vão ver quantos do centrão vão continuar com o Bolsonaro e quantos vão pular do barco pra tentar se salvar”, disse o ex-presidente Lula (PT) edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) afirmou na noite desta sexta-feira, 20, que pretende conversar com todos os partidos para as eleições presidenciais de 2022. Segundo ele, em julho do ano que vem, os integrantes do ‘Centrão’ “vão pular do barco [de Jair Bolsonaro] pra tentar se salvar”.

"Quando chegar em julho de 2022 vocês vão ver quantos do centrão vão continuar com o Bolsonaro e quantos vão pular do barco pra tentar se salvar. Como você não tem muitos partidos ideológicos no Brasil, muitos pensam eleitoralmente na cidade deles", escreveu Lula.

"Nao vou perguntar se a pessoa é de direita ou de esquerda, vou perguntar se é humano. Se é civilizado. Meu lema é o diálogo. É urgente cuidar do Brasil. Por isso em cada estado que eu chego peço pra Gleisi reunir os partidos pra gente conversar. E daí polarização é entre o fascismo e a democracia. E acho que a gente tem que polarizar mesmo. Quem quiser escolher o fascismo vai escolher", diz. :

PUBLICIDADE

"E vamos conversar com todo mundo. Não pergunto pra pessoa se ela tá no centrão ou não, quero ouvir de cada um qual é o compromisso que a pessoa tem com o Brasil. Eu quero saber se eles estão conformados com esse tanto de gente na rua, com esse tanto de gente passando fome".

1 - Minha mãe dizia: quando um não quer, dois não brigam. Eu fiquei preso 580 dias, mas não posso ficar alimentando ódio contra quem falou bobagem de mim. Vou conversar com todo mundo. — Lula (@LulaOficial) August 20, 2021

PUBLICIDADE

3 - E vamos conversar com todo mundo. Não pergunto pra pessoa se ela tá no centrão ou não, quero ouvir de cada um qual é o compromisso que a pessoa tem com o Brasil. Eu quero saber se eles estão conformados com esse tanto de gente na rua, com esse tanto de gente passando fome. — Lula (@LulaOficial) August 20, 2021

5 - E daí polarização é entre o fascismo e a democracia. E acho que a gente tem que polarizar mesmo. Quem quiser escolher o fascismo vai escolher. PUBLICIDADE August 20, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais: