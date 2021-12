Lula diz que Moro queria ser dono do País e agora anda "com cara de bunda"

Ex-presidente lembrou ainda que o ex-juiz suspeito destruiu 4,4 milhões de empregos no Brasil, ao participar de encontro de Natal com catadores de papel edit

Apoie o 247

ICL

Por Lucas Vasques, na Fórum – O ex-presidente Lula (PT) voltou a criticar Sergio Moro (Podemos), nesta quarta-feira (22), em pronunciamento, durante mais uma edição do Natal dos Catadores e da População em Situação de Rua, na quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco, no Centro da capital paulista.

“A desgraça da Lava Jato serviu para impedir que eu concorre às últimas eleições e para fechar 4,4 milhões de postos de trabalho, acabar com nossa indústria de óleo e gás, como nossa engenharia”, disse Lula, que estava ao lado da noiva, a socióloga Rosângela Silva, a Janja.

“Isso tudo graças a um juiz (Sergio Moro) e um procurador (Deltan Dallagnol) que queriam ser donos do país. Agora, viraram políticos. Mas nós vamos dar uma ‘surra’ neles. Eu falei para ele (Moro) que estava me condenando com uma mentira. Agora, anda com cara de bunda”, destacou. (leia a íntegra na Fórum)

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE