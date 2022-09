Lula diz que sabia que ia ser alvo de todo mundo no debate da Globo

Apoie o 247

247 - Pelo Twitter, Lula se manifestou sobre o confronto com o candidato do PTB, que se apresenta como Padre Kelmon, em um dos momentos mais tensos do debate da TV Globo: "Eu estava incomodado de parecer o chato. Como eu sei que sou um cara que tem possibilidade de ganhar no 1° turno, eu ia ser alvo de todo o mundo. E era preciso alguém dizer alguma coisa sobre esse cidadão, que faz papel de candidato laranja", escreve Lula.

Eu estava incomodado de parecer o chato. Como eu sei que sou um cara que tem possibilidade de ganhar no 1° turno, eu ia ser alvo de todo o mundo. E era preciso alguém dizer alguma coisa sobre esse cidadão, que faz papel de candidato laranja. #DebateNaGlobo September 30, 2022

