Lula e Dino planejam visitas a ministros do STF para desarmar pautas-bomba

247 - O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, visitará cada um dos 11 magistrados logo após a posse, marcada para o dia 1º de janeiro.

As visitas fazem parte do plano, definido em conjunto com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para que o próximo governo construa boas relações com o Judiciário, informa O Globo.

Lula e seus aliados pretendem criar com o Poder Judiciário um clima totalmente diferente da beligerância que caracterizou o governo Bolsonaro.

No caso do Supremo, a movimentação de emissários do PT e de Lula também visa a abrir pontes antes do julgamento de processos que podem custar até R$ 800 bilhões às contas de governos, já no primeiro ano do novo mandato. A cifra se refere a um conjunto de dez ações, mapeadas pelo Instituto Justiça e Cidadania.

Lula acredita que o melhor caminho para evitar crises dentro e fora dos tribunais é a articulação política eficiente.

Esta é uma das principais tarefas de Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça. Ele pedirá audiência a todos os ministros da Suprema Corte. A demanda para que ele converse com os principais atores do Judiciário partiu do próprio Lula.

