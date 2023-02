"Lula está batendo de frente com o neoliberalismo e precisa de apoio do povo", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO afirma que o presidente está "mil léguas à esquerda" do que esteve no passado edit

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está apresentando uma política econômica que está mil léguas à esquerda do que foi executada no passado. "Sua política é arrojada e radical. Lula bate de frente com a política neoliberal. Ele vai atuar na Petrobrás, na Eletrobrás e na política social. Lula precisa de apoio popular. Lula está à esquerda de toda a esquerda brasileira", diz ele. "A esquerda deveria corresponder à iniciativa do Lula", acrescenta Rui, que defende uma ampla mobilização popular.

O presidente do PCO defendeu a crítica de Lula à política monetária. "Tem gente no governo que defende o Banco Central independente. O BC independente é uma aberração. O senhor Roberto Campos Neto não foi eleito por ninguém. A política do BC é uma sabotagem. É uma política recessiva durante uma recessão. Se Lula fracassar na economia, ele pode ser derrubado pela direita", afirma.

Rui também afirma que a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff foi uma excelente escolha para o banco dos BRICS, "o que mostra que essa não é uma questão secundária para o Lula". Na sua opinião, o grande risco é uma situação de crise entre Lula e as massas trabalhadoras. "O apoio da frente ampla está custando muito caro", destaca.

