Lula faz apelo para que eleitores votem e cita o transporte público gratuito

O candidato destacou "o contexto de empobrecimento da população e a obrigatoriedade do voto no Brasil" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez nesta terça-feira (18) um apelo aos eleitores para que votem no segundo turno das eleições e citou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que liberou prefeituras de oferecerem transporte público de graça em 30 de outubro, dia da votação.

"Levando-se em conta a desigualdade social extrema no país, o contexto de empobrecimento da população e a obrigatoriedade do voto no Brasil, é justificável que o Poder Público arque com os custos de transporte decorrentes do exercício desse direito-dever", disse o petista ao Flow Podcast.

>>> Lula ultrapassa 1 milhão de pessoas ao vivo e bate todos os recordes do Flow

O ex-presidente afirmou que Jair Bolsonaro (PL) tem um "comportamento de pedófilo" e também comentou sobre o jogador Neymar, que declarou voto no atual ocupante do Planalto.

De acordo com a pesquisa Ipespe, divulgada nesta terça-feira (18), Lula continua em primeiro lugar contra Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo segundo turno marcado para o dia 30 de outubro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.