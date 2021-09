Lula faz pronunciamento, diz que o "Brasil tem jeito" e critica Bolsonaro por estimular conflitos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento nesta segunda-feira 6, em que lembrou os bons tempos de seu governo, defendeu "colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda" e criticou Jair Bolsonaro por estimular conflitos na sociedade edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje seria presidente se não tivesse sido vítima de um processo de lawfare, que consiste na perseguição judicial com finalidades políticas ou econômicas, fez um pronunciamento à Nação, nesta segunda-feira 6, em que lembrou os bons resultados de seu governo, tanto na economia quanto no campo social, e criticou Jair Bolsonaro por estar estimulando conflitos no feriado da Independência.

Líder em todas as pesquisas, e com chances reais de vencer em primeiro turno, Lula também afirmou que "o Brasil tem jeito" e disse que a saída é "colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda". Inscreva-se na TV 247 e confira abaixo seu pronunciamento:





PUBLICIDADE