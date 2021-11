Lula lidera em nova pesquisa e vence Bolsonaro e terceira via

Levantamento da consultoria Ponteio Política mostra o ex-presidente Lula na liderança com 37%, contra 24% de Jair Bolsonaro. O ex-juiz parcial Sergio Moro e Ciro Gomes são, respectivamente, o terceiro e o quarto colocado com 11% e 8% edit

247 - Nova pesquisa do Ponteio Política mostra o favoritismo do ex-presidente Lula (PT), indicando que o petista pode vencer a eleição presidencial de 2022 ainda no primeiro turno. Segundo o levantamento, Lula lidera as intenções de voto na pesquisa espontânea e na estimulada.

No primeiro cenário da estimulada, o ex-presidente aparece na liderança com 37%, contra 24% de Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado. O ex-juiz parcial da Lava Jato, Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT) são, respectivamente, o terceiro e o quarto colocado com 11% e 8%.

Muito atrás vêm o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%; Luiz Henrique Mandetta (DEM), ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, com 2%; a senadora Simone Tebet (MDB) com 1%; e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que não pontuou.

No segundo cenário da estimulada, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), no lugar de Doria, Lula vai para 35%; Bolsonaro, para 25%; Moro, 12%; Ciro, 9%; enquanto Leite e Mandetta estão empatados com 2% e Tebet e Pacheco, empatados com 1%.

Lula vence todos os candidatos no segundo turno.

Levantamento foi feito com mil entrevistados em todo o país entre os dias 16 e 18 de novembro. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais. Confira.

