Lula pede ao TSE que retire do ar publicações de Eduardo Bolsonaro sobre fechamento de igrejas

247 - A equipe jurídica da campanha do ex-presidente Lula entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste domingo (21), pedindo a retirada de publicações falsas do deputado Eduardo Bolsonaro associando o petista à “invasão de igrejas”, informa o site O Antagonista

Na última sexta-feira (19), o parlamentar postou nas redes sociais uma montagem sobre a Nicarágua em que estava escrito: “Lula e o PT apoiam invasões de igrejas e perseguição de cristãos”.

No documento, entregue diretamente ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, os advogados afirmam que “Lula nunca fechou igrejas nem vai fechar igrejas, tampouco apoiou a perseguição de cristão ao redor do mundo”.

