Lula pode anunciar novo bloco de cinco ministros

247 – O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva está prestes a anunciar mais cinco ministros, segundo informa reportagem do Valor Econômico. "O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve anunciar nos próximos dias mais um bloco de ministros que não envolva negociação direta com partidos aliados. O Valor apurou que existe a expectativa de oficialização de Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Vinícius Marques de Carvalho (Controladoria-Geral da União), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Josué Gomes da Silva (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e Nísia Trindade (Saúde)", aponta o texto.

"O petista também pretendia anunciar já na próxima leva o escolhido para o Ministério da Educação. No entanto, depois conversa com o senador eleito Camilo Santana (PT), a indicação pode ser adiada. Santana, que demonstra nos bastidores interesse no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), defende a nomeação da governadora Izolda Cela (sem partido) para a pasta", acrescenta a reportagem.

