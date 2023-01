Lula promete diálogo, mas sem anistia de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Em seu primeiro discurso como presidente no Congresso, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu unir novamente o Brasil, porém deixou claro que não irá promover nenhum tipo de anistia a Jair Bolsonaro e seus aliados, rompendo antiga tradição brasileira de perdoar o passado

Em sua fala, sem citar diretamente Jair Bolsonaro, Lula classificou o governo anterior como “negacionista, obscurantista e insensível à vida”. “As responsabilidades por este genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes”, afirmou Lula lembrando as mortes por Covid-19 que poderiam ser evitadas durante a gestão do ex-mandatário.

“As palavras de Lula sinalizam uma ruptura com a tradição brasileira de esquecer o passado em momentos de alternância de poder. Foi o que aconteceu no fim da ditadura militar, quando a Lei da Anistia perdoou opositores do regime e agentes da repressão”, destaca o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo.



